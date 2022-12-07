Последняя атака РФ отбросила энергосистему Киева на неделю назад — Yasno

Декабрь, 07 в 0:12

Последний российский обстрел критической инфраструктуры Украины отбросил столичную энергосистему на неделю назад.

Об этом в Facebook заявил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

— Мы все еще в экстренных отключениях. В Киеве сегодня доступная мощность была на уровне 62-67% от типичного потребления. Фактически, последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы быстро вернемся к стабилизационным графикам, — написал он.

Гендиректор энергокомпании сообщил, что Yasno продолжает активную работу с ОСМД и ЖЭК жилых домов, которые присоединены к критической инфраструктуре.

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— Уже по 474 домам есть решение — управляющие компании готовы в случае экстренных или стабилизационных отключений самостоятельно выключать, — добавил Коваленко.

По его словам это важно, поскольку в условиях значительных ограничений главная цель предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальные распределить равномерно среди населения.

2 декабря Коваленко сообщал, что Киев приближается к стабилизационным графикам в вопросе отключения электроэнергии.

Источник: Sergey Kovalenko