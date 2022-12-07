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Факти / Україна

Остання атака РФ відкинула енергосистему Києва на тиждень назад – Yasno

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Електроенергія
Фото: Depositphotos

Останній російський обстріл критичної інфраструктури України відкинув столичну енергосистему на тиждень назад.

Про це у Facebook заявив гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.

– Ми все ще в екстрених відключеннях. У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків, – написав він.

Гендиректор енергокомпанії повідомив, що Yasno продовжує активну роботу із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.

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– Уже по 474 будинкам є рішення – керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати, – додав Коваленко.

За його словами це важливо, оскільки в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірно серед населення.

2 грудня Коваленко повідомляв, що Київ наближається до стабілізаційних графіків у питанні вимкнення електроенергії.

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Джерело: Sergey Kovalenko

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