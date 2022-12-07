Остання атака РФ відкинула енергосистему Києва на тиждень назад – Yasno
Останній російський обстріл критичної інфраструктури України відкинув столичну енергосистему на тиждень назад.
Про це у Facebook заявив гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.
– Ми все ще в екстрених відключеннях. У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків, – написав він.
Гендиректор енергокомпанії повідомив, що Yasno продовжує активну роботу із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.
– Уже по 474 будинкам є рішення – керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати, – додав Коваленко.
За його словами це важливо, оскільки в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірно серед населення.
2 грудня Коваленко повідомляв, що Київ наближається до стабілізаційних графіків у питанні вимкнення електроенергії.
Джерело: Sergey Kovalenko