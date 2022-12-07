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Россия, вероятно, готовится ко второй волне мобилизации – ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Россия, вероятно, готовится ко второй волне мобилизации – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что власти РФ, несмотря на официальные заявления, предположительно готовятся ко второй волне мобилизации.

Эксперты напомнили, что администрация российского президента прямо отрицала слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее недовольство в российском обществе.

Однако решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, общей мобилизации или даже официальном объявлении войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе. Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с большим трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период.

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Источник: ISW

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