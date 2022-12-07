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Факты / Україна

Резников рассказал, какой запас ракет остался в РФ после последнего обстрела

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ вышла за пределы резерва ракет, который необходим для собственной защиты.

У Кремля осталось менее 13% запаса ракет Искандеров, в то время как необходимо хотя бы 25-30%.

После последней атаки у РФ осталось около 30% запаса ракет Калибр. Производить новые возможность очень низкая.

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— Они многое уже делали без просчета своих собственных последствий. Они действительно используют запас крылатых и баллистических ракет, по многим позициям зашли уже далеко за пределы необходимого им резерва на случай нападения на них, — заявил министр в эфире национального телемарафона.

Однако у оккупантов остался большой запас ракет С-300, которыми они обстреливают Харьковскую, Запорожскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.

– Единственное, чтобы мы  не так уже очень сильно радовались, потому что у них очень большой запас ракет С-300 – это тысячи. Они позволяют им быть не только ракетами противовоздушной обороны, они запускают их в режиме земля-земля, заявил Резников.

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Источник: Новое время
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