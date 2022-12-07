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Факти / Світ

Росія, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації – ISW

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Росія, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що влада РФ, попри офіційні заперечення, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.

Експерти нагадали, що адміністрація російського президента прямо заперечила чутки про другу хвилю мобілізації, очевидно, намагаючись вгамувати зростаюче невдоволення в російському суспільстві.

Проте рішення Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційне оголошення війни Україні не усуне внутрішні обмеження російської військової потужності, доступної для війни в Україні в короткостроковій перспективі. Міністерство оборони Росії може одночасно готувати лише близько 130 тис. призовників під час дворічного призовного циклу в мирний час і з великими складнощами намагається підготувати більшу кількість мобілізованих чоловіків за коротший період.

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Джерело: ISW

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