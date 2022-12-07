Декабрь, 07 в 14:02

Морозы никак не влияют на работоспособность иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Противник применил дроны-камикадзе, впервые за три недели. Это Shahed-136 или 131. 14 БПЛА этого типа было уничтожено. Мороз, все-таки, не влияет на их работу, как видим, сегодня ночью их применили. Поэтому никакого мороза бояться им не нужно. Не то что не нужно, они его не боятся, — сказал он в комментарии телеканалу Киев.

Отметим, что в ночь на 7 декабря украинские защитники сбили 17 вражеских беспилотников.

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14 из приземленных БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136/131. Еще три — беспилотники оперативно-тактического уровня. Боражирующими боеприпасами россияне атаковали украинские города после трехнедельного перерыва.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: ГУР