Грудень, 07 в 14:02

Морози жодним чином не впливають на працездатність іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Противник застосував дрони-камікадзе, вперше за три тижні. Це Shahed-136 або 131. 14 БПЛА цього типу було знищено. Мороз, зрештою, не впливає на їхню роботу, як бачимо, сьогодні вночі їх застосували. Тому ніякого морозу боятися їм не потрібно. Не те що не потрібно, вони його не бояться, – сказав він у коментарі телеканалу Київ.

Зазначимо, що вночі проти 7 грудня українські захисники збили 17 ворожих безпілотників.

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14 із приземлених БПЛА – дрони-камікадзе Shahed-136/131. Ще три – безпілотники оперативно-тактичного рівня. Боєприпасами, що баражують, росіяни атакували українські міста після тритижневої перерви.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР