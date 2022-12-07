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Факты / Україна

В Одессе задержан агент РФ, который охотился на противокорабельные комплексы Нептун

Анастасия Гевко, редактор ленты
пкр нептун

В ходе контрдиверсионных мероприятий в Одессе Служба безопасности задержала агента спецслужб страны-агрессора. Он собирал разведданные о дислокации и перемещении ВСУ, противовоздушной обороне города и охотился на украинские противокорабельные комплексы Нептун.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве добавили, что вражеского приспешника интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфике защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины.

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– Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу. После прилетов по городской инфраструктуре российский агент докладывал своим кураторам о результатах вражеских обстрелов, – говорится в сообщении.

Злоумышленника удалось задержать во время очередной передачи врагу закрытых сведений.

Следствие отмечает, что задержанный – местный житель, вышедший на спецслужбы РФ в начале полномасштабного вторжения и предложивший им свою помощь в войне против Украины.

Для контакта с агрессором злоумышленник использовал анонимные мессенджеры и соцсети. Таким же образом он передавал им информацию об украинских объектах с привязкой к координатам и подробным описанием местности.

Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене (часть 2 статьи 111 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон и ноутбук с законспирированной перепиской с оккупантами.

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Фото: Wikipedia

Источник: СБУ
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