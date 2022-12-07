Грудень, 07 в 17:53

Під час контрдиверсійних заходів в Одесі Служба безпеки затримала агента спецслужб країни-агресора. Він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення ЗСУ, протиповітряну оборону міста та полював на українські протикорабельні комплекси Нептун.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві додали, що ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України.

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– Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту. Після прильотів по міській інфраструктурі російський агент доповідав своїм кураторам про результати ворожого обстрілу, – йдеться в повідомленні.

Зловмисника вдалося затримати під час чергової передачі ворогові закритих відомостей.

Слідство зазначає, що затриманий – місцевий житель, що вийшов на спецслужби РФ на початку повномасштабного вторгнення та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Для контакту з агресором зловмисник використовував анонімні месенджери та соцмережі. Таким же чином він передавав їм інформацію про українські об’єкти з прив’язкою до координат та детальним описом місцевості.

Слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді (частина 2 статті 111 КК України).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами.

Фото: Wikipedia