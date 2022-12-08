Грудень, 08 в 19:43

Війна Росії з Україною не може закінчитись на користь РФ з окупацією Української держави. Про це під час щорічної конференції щодо Інвестицій в європейську оборону заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

– Я знаю, що в Європі трапляється громадська думка, ніби чим довше ми допомагаємо Україні, тим довше триватиме війна. Чи, мовляв, якщо хочете припинити війну, припиніть підтримувати Україну, і війна закінчиться. Звичайно! Але як вона закінчиться? Це важливе питання, – сказав Боррель.

Він підкреслив, що війна не може завершитись перемогою Росії та окупацією України.

За його словами, ЄС продовжить надавати Україні військову допомогу та тренувальну підтримку.

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Раніше Боррель заявив, що Росія перетворює війну на каральну кампанію для того, щоб завдати українським громадянам якомога більше болю.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ, не припиняючи водночас мобілізацію.