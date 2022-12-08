Когда ситуация с электроснабжением Левого берега Киева стабилизируется — ответ ДТЭК

Декабрь, 08 в 18:30

Проблемы с электроснабжением левобережного Киева объясняются серьезным дефицитом локальной генерации из-за повреждений в результате обстрелов и недостаточной пропускной способностью сетей, чтобы перераспределить ресурс из других источников.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

— Задача по левому берегу выйти на такие же графики, как и по правому – это четыре часа через пять. Для этого нужно не только восстановление сетей, чем мы сейчас занимаемся, но и возобновление генерации на левом берегу плюс поднятие генерации на работающих объектах. Здесь нужно объединение усилий власти и самой генерации, – сказал он.

Также Сахарук отметил, что вопрос восстановления генерации, которая до войны являлась источником электроэнергии для левого берега, можно решить, “не за дни, а за недели”, а вопрос увеличения мощности сетей решается быстрее, и здесь уже предприняты дополнительные технические меры.

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— Мы уменьшили дефицит, но он еще есть. Думаю, получше должно быть уже сегодня, а через два-три дня, возможно, удастся увеличить еще объемы для левого берега. Плюс идет потепление, плюс выходные, то ситуация может улучшиться, – объяснил энергетик.

По его словам, пропорциональность отключения потребителей обеспечить на все 100% невозможно.

— Система была спроектирована и построена не для того, чтобы всех справедливо выключать, а для того, чтобы всех справедливо включать и обеспечить стабильное энергоснабжение. Это не простой процесс – отключать всех в одинаковом объеме. Но наша задача вместе с местными властями добиться, чтобы этой справедливости было максимально больше, – отметил он.

Сахарук добавил, что сейчас идет работа над тем, как обеспечить отключение отдельных домов, “если они не выключаются вообще”.