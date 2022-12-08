Коли ситуація з електропостачанням Лівого берегу Києва стабілізується – відповідь ДТЕК

Грудень, 08 в 18:30

Проблеми з електропостачанням лівобережного Києва пояснюються серйозним дефіцитом локальної генерації через пошкодження внаслідок обстрілів та недостатню пропускну здатність мереж, щоб перерозподілити ресурс з інших джерел.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

– Завдання по Лівому березі вийти на такі ж графіки, як і на Правому – це чотири години через п’ять. Для цього потрібне не тільки відновлення мереж, чим ми зараз займаємось, але й відновлення генерації на Лівому березі плюс підняття генерації на об’єктах, що працюють. Тут потрібне об’єднання зусиль влади та самої генерації, – сказав він.

Також Сахарук зазначив, що питання відновлення генерації, яка до війни була джерелом електроенергії для Лівого берега, можна вирішити “не за дні, а за тижні”, а питання збільшення потужності мереж вирішується швидше, і тут уже вжито додаткових технічних заходів.

Зараз дивляться

– Ми зменшили дефіцит, але він ще є. Думаю, краще має бути вже сьогодні, а за два-три дні, можливо, вдасться збільшити ще обсяги для лівого берега. Плюс йде потепління, плюс вихідні, то ситуація може покращитись, – пояснив енергетик.

За його словами, пропорційність відключення споживачів забезпечити на 100% неможливо.

– Система була спроектована і побудована не для того, щоб усіх справедливо вимикати, а для того, щоб усіх справедливо включати та забезпечити стабільне енергопостачання. Це не простий процес – відключати всіх в однаковому обсязі. Але наше завдання разом із місцевою владою домогтися, щоб цієї справедливості було максимально більше, – зазначив він.

Сахарук додав, що наразі йде робота над тим, як забезпечити відключення окремих будинків, “якщо вони не вимикаються взагалі”.