Декабрь, 08 в 6:15

В ночь на 8 декабря российские войска атаковали Николаев ракетами типа С-300.

Снаряды оккупанты запустили в сторону областного центра из Херсонского направления.

По словам главы полиции области Сергея Шайхета, часть ракет сбили силы противовоздушной обороны.

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Остальные попали на территорию частного хозяйства в одном из районов города.

– Без пострадавших. Повреждена только техника (не военная, как всегда, не военная), – подчеркнул Сергей Шайхет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Шайхет

Фото: Даниил Слиж