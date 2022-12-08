СБУ проводит мероприятия на трех объектах УПЦ (МП) в Житомирской области

Декабрь, 08 в 13:13

Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности (контрразведочные) на трех объектах Украинской православной церкви московского патриархата в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях:

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Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;

Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;

Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

Целью мер является выявление и противодействие взрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины.

– Учитывая полномасштабную военную агрессию РФ против Украины, данные мероприятия проводятся СБУ в том числе для исключения использования аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных общин в качестве ячейки “русского мира” и защиты населения от возможных провокаций и террористических актов, – говорится в сообщении.

Правоохранители совместно с представителями религиозных организаций проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обращению на территории нашего государства.