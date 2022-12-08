СБУ проводить безпекові заходи на трьох об’єктах УПЦ (МП) на Житомирщині
Служба безпеки України проводить безпекові (контррозвідувальні) заходи на трьох об’єктах Української православної церкви московського патріархату в Житомирській області.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Заходи проводять у Коростенському районі на території та у приміщеннях:
- Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;
- Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;
- Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.
Метою заходів є виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.
– Враховуючи повномасштабну військову агресію РФ проти України, дані заходи проводяться СБУ у тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних громад в якості осередку “русского міра” та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території нашої держави.