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Факти / Україна

СБУ проводить безпекові заходи на трьох об’єктах УПЦ (МП) на Житомирщині

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
СБУ проводить безпекові заходи на трьох об’єктах УПЦ (МП) на Житомирщині
Фото: СБУ

Служба безпеки України проводить безпекові (контррозвідувальні) заходи на трьох об’єктах Української православної церкви московського патріархату в Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Заходи проводять у Коростенському районі на території та у приміщеннях:

Зараз дивляться
  • Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;
  • Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;
  • Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Метою заходів є виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України. 

– Враховуючи повномасштабну військову агресію РФ проти України, дані заходи проводяться СБУ у тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних громад в якості осередку “русского міра” та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території нашої держави.

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