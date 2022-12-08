В ЕС утвердили решение не признавать документы, выданные РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии

Декабрь, 08 в 20:10

Совет ЕС принял решение о непризнании российских проездных документов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

— Захватническая война России против Украины является вопиющим пренебрежением международным порядком, который основан на правилах, которые ставят под угрозу мир и безопасность в Европе. Сегодняшнее решение Совета ЕС еще одно подтверждение нашей решительной поддержки Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территорий Россией, и мы еще раз подчеркиваем право Украины освободить и восстановить полный контроль над всеми оккупированными территориями, — заявила министр внутренних дел Чехии, который главенствует в Совете ЕС во втором полугодии 2022 года, Вит Ракушан.

Таким образом, решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины и на практику РФ, заключающуюся в выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов.

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Отмечается, что российские проездные документы, выданные на оккупированных РФ территориях Украины или на самопровозглашенных обособленных регионах Грузии, или проживающим там лицам, не будут считаться действительными проездными документами для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.