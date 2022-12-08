У ЄС затвердили рішення не визнавати документи, видані РФ на окупованих територіях України та Грузії
Рада ЄС ухвалила рішення про невизнання російських проїзних документів, виданих на окупованих територіях України та Грузії.
Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.
– Загарбницька війна Росії проти України є кричущим нехтуванням міжнародного порядку, який ґрунтується на правилах, що ставить під загрозу мир та безпеку в Європі. Сьогоднішнє рішення Ради ЄС є ще одним підтвердженням нашої рішучої підтримки України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію її територій Росією, і ми ще раз наголошуємо на праві України звільнити та відновити повний контроль над всіма окупованими територіями, – заявив міністр внутрішніх справ Чехії, яка головує у Раді ЄС у другому півріччі 2022 року, Віт Ракушан.
Таким чином, рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України та на практику РФ, яка полягає у видачі російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів.
Зазначається, що російські проїзні документи, видані на окупованих РФ територіях України або у самопроголошених відокремлених регіонах Грузії, чи особам, які там проживають, не будуть вважатися дійсними проїзними документами для отримання візи чи перетину кордонів Шенгенської зони.