У ЄС затвердили рішення не визнавати документи, видані РФ на окупованих територіях України та Грузії

Грудень, 08 в 20:10

Рада ЄС ухвалила рішення про невизнання російських проїзних документів, виданих на окупованих територіях України та Грузії.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

– Загарбницька війна Росії проти України є кричущим нехтуванням міжнародного порядку, який ґрунтується на правилах, що ставить під загрозу мир та безпеку в Європі. Сьогоднішнє рішення Ради ЄС є ще одним підтвердженням нашої рішучої підтримки України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію її територій Росією, і ми ще раз наголошуємо на праві України звільнити та відновити повний контроль над всіма окупованими територіями, – заявив міністр внутрішніх справ Чехії, яка головує у Раді ЄС у другому півріччі 2022 року, Віт Ракушан.

Таким чином, рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України та на практику РФ, яка полягає у видачі російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів.

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Зазначається, що російські проїзні документи, видані на окупованих РФ територіях України або у самопроголошених відокремлених регіонах Грузії, чи особам, які там проживають, не будуть вважатися дійсними проїзними документами для отримання візи чи перетину кордонів Шенгенської зони.