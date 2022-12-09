Декабрь, 09 в 1:26

Франция передала Украине 100 электрогенераторов средней мощности.

Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

— Франция продолжает поддерживать энергетический сектор Украины. Так, 7 декабря состоялась передача Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона, — говорится в сообщении.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров и первый советник посольства Франции в Украине Бенжамен Рориг.

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— Украинские энергетики держат второй фронт в этой войне с Россией — энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются — беспрецедентные. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и в частности эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сложнейшую зиму, — сказал Фарид Сафаров.

В то же время Бенжамен Рориг заявил, что Франция начала организовывать отправку гуманитарной помощи в Украину уже в первые недели полномасштабной войны.

Всего на сегодня было сформировано 32 гуманитарных груза для Украины, которые включают и помощь для энергетического сектора.

Переданный 7 декабря груз включает генераторы мощностью от 5кВ до 10кВ, а также от 12кВА до 40кВА.

Соответствующее оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью Механизма гражданской защиты Европейского Союза.

Источник: Минэнерго

Фото: Минэнерго