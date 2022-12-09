Грудень, 09 в 1:26

Франція передала Україні 100 електрогенераторів середньої потужності.

Про це повідомляється на сайті Міненерго.

– Франція продовжує підтримувати енергетичний сектор України. Так, 7 грудня відбулася передача Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону, – йдеться у повідомленні.

Участь у заході взяли заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров та перший радник посольства Франції в Україні Бенжамен Роріг.

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– Українські енергетики тримають другий фронт у цій війні з Росією – енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються – безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів в таких умовах є дуже цінною. І ми дякуємо Франції за підтримку та зокрема ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму, – сказав Фарід Сафаров.

Водночас Бенжамен Роріг заявив, що Франція почала організовувати відправку гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни.

Всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.

Переданий 7 грудня вантаж включає генератори потужністю від 5кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА.

Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Джерело: Міненерго

Фото: Міненерго