Декабрь, 09 в 18:37

Жителям временно оккупированного Крымского полуострова начали предлагать покупку противотанковых заграждений “для защиты домовладений в случае наступления украинской армии”.

Такие объявления публикуют в интернете, в частности – на сервисе Авито, сообщает Радио Свобода.

Так, производители железобетонных изделий начали выставлять на продажу бетонные тетраэдры, так называемые зубы дракона.

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Это средство широко используется российской армией при сооружении укреплений против тяжелой бронетехники на территориях, которые они оккупируют.

– Бетонные тетраэдры используются как противотанковые заграждения, устанавливающиеся на танкоопасных направлениях с целью задержать, затруднить продвижение и сковать [противника], – сказано в тексте одного из объявлений.

Цена на изделия выставлена на уровне от 6,2 до 12,5 тысяч рублей за штуку.

– Марка бетона, толщина и вес металла изделия может варьироваться в зависимости от запроса заказчика. Цена на изделия обсуждается в зависимости от требуемых параметров, – пояснил производитель.

В издании отметили, что похожие объявления опубликованы для жителей временно оккупированных частей Запорожской и Донецкой областей Украины, а также – российских регионов, которые находятся на границе с Украиной: Курской, Брянской, Ростовской и Белгородской областей.

Фото: Вячеслав Гладков