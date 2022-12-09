До $200 за штуку: кримчанам намагаються продати зуби дракона для захисту від ЗСУ

Грудень, 09 в 18:37

Жителям тимчасово окупованого Кримського півострова почали пропонувати купівлю протитанкових загороджень “для захисту домоволодінь у разі наступу української армії”.

Такі оголошення публікують в інтернеті, зокрема – на сервісі Авіто, повідомляє Радіо Свобода.

Так, виробники залізобетонних виробів почали виставляти на продаж бетонні тетраедри, так звані зуби дракона.

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Цей засіб широко використовується російською армією при спорудженні укріплень проти важкої бронетехніки на теренах, які вони окуповують.

– Бетонні тетраедри використовуються як протитанкові загородження, що встановлюються на танконебезпечних напрямках з метою затримати, ускладнити просування та скувати [противника], – сказано в тексті одного з оголошень.

Ціна на вироби виставлена на рівні від 6,2 до 12,5 тисячі рублів за штуку.

– Марка бетону, товщина та вага металу виробу може змінюватись в залежності від запиту замовника. Ціна на вироби обговорюється в залежності від потрібних параметрів, – пояснив виробник.

У виданні зазначили, що схожі оголошення опубліковано для мешканців тимчасово окупованих частин Запорізької та Донецької областей України, а також – російських регіонів, що знаходяться на кордоні з Україною: Курської, Брянської, Ростовської та Білгородської областей.

Фото: В’ячеслав Гладков