В России продолжается мобилизация, в Самарской области продолжают вручать повестки – Генштаб
В отдельных районах Российской Федерации продолжаются меры по мобилизации. Военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 9 декабря.
Также отмечается, что противник продолжает терять живую силу.
— За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено около 50 раненых наемников из состава частной военной кампании, — говорится в сообщении.
За сутки украинские защитники поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 289-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ГУР