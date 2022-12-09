Декабрь, 09 в 18:51

В отдельных районах Российской Федерации продолжаются меры по мобилизации. Военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 9 декабря.

Также отмечается, что противник продолжает терять живую силу.

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— За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено около 50 раненых наемников из состава частной военной кампании, — говорится в сообщении.

За сутки украинские защитники поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 289-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР