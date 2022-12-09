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Стала известна дата, когда Европейский парламент планирует проголосовать резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом украинского народа.

Как следует из повестки пленарного заседания Европарламента, обсуждение и голосование произойдет 15 декабря.

— Депутаты Европарламента обсудят и проголосуют за резолюцию о признании Голодомора геноцидом. Голодомор был навязанным Советским Союзом голодом, в результате которого в период с 1932-го по 1933 год погибли миллионы украинцев, — говорится в сообщении.

Резолюция имеет название “90 лет после Голодомора: Признание массового убийства от голода геноцидом”.

В день голосования евродепутаты также намерены обсудить российские атаки на критическую инфраструктуру Украины.