Производство снарядов для Украины и помощь на $800 млн от США: что происходит на 289-й день войны (онлайн)
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на $847,3 миллиарда, из них Украина получит $800 млн;
Словакия планирует возобновить производство 120-мм и 155-мм снарядов для Украины, а также предоставит около 300 генераторов и системы разминирования;
Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды;
Пресс-секретарь Донецкой ОВА заявила, что оккупанты намеренно обстреливают Пункти незламності в регионе;
Президент Владимир Зеленский посмертно наградил четырех полицейских, погибших на Херсонщине.
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