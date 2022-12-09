У Росії триває мобілізація, в Самарській області продовжують вручати повістки – Генштаб
В окремих районах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 9 грудня.
Також зазначається, що противник продовжує втрачати живу силу.
– Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено близько 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії, – йдеться у повідомленні.
За поточну добу українські захисники уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 289-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ГУР