Грудень, 09 в 18:51

В окремих районах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 9 грудня.

Також зазначається, що противник продовжує втрачати живу силу.

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