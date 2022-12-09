Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Росії триває мобілізація, в Самарській області продовжують вручати повістки – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Росії триває мобілізація, в Самарській області продовжують вручати повістки – Генштаб

В окремих районах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 9 грудня.

Також зазначається, що противник продовжує втрачати живу силу.

Зараз дивляться

– Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено близько 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії, – йдеться у повідомленні.

За поточну добу українські захисники уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 289-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Кубраков: Близько 50% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено, частину – знищено

Фото: ГУР

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка