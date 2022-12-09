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Факты / Україна

В Украине будут отмечать День прав человека 10 декабря – Зеленский подписал указ

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Каждый год 10 декабря в Украине будет отмечаться День прав человека.

Соответствующий указ №854/2022 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Решение принято “в целях утверждения и обеспечения прав и свобод человека, являющегося главной обязанностью государства, усиления консолидации украинского общества, поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании 10 декабря в честь принятия Всеобщей декларации прав человека Дня прав человека”.

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Указ вступает в силу с дня его опубликования.

Отметим, что День прав человека – это международный праздник, который отмечается 10 декабря по предложению Генассамблеи ООН, знаменуя годовщину принятия Ассамблеей Всеобщей декларации прав человека в 1948 году.

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Источник: Офис президента
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