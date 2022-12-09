В Україні відзначатимуть День прав людини 10 грудня – Зеленський підписав указ

Грудень, 09 в 19:57

Щороку 10 грудня в Україні відзначатиметься День прав людини.

Відповідний указ №854/2022 підписав президент України Володимир Зеленський.

Рішення ухвалене “з метою утвердження і забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов’язком держави, посилення консолідації українського суспільства, підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН про відзначення 10 грудня на честь ухвалення Загальної декларації прав людини Дня прав людини”.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, що День прав людини – це міжнародне свято, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генасамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році.