Декабрь, 09 в 13:53

Президент Владимир Зеленский призвал международные институты к сотрудничеству по привлечению РФ к ответственности и отметил, что российские преступления против Украины – беспрецедентные со времен Второй мировой войны, отметив, что российские ракетные удары напоминают нацистские бомбардировки Лондона.

Об этом глава Украинского государства сказал во время речи о Международном дне памяти жертв преступлений геноцида на Международной правозащитной конференции Права человека в темные времена в Киеве 9 декабря.

– Более 190 государств поддержали декларацию прав человека. Но действительно ли мир объединен вокруг идей, заложенных в основу таких документов? Как факт, такого объединения вокруг этих ценностей не было. Мы это почувствовали с самого начала российской войны против людей, человечности, против нашего государства и всего живого, – подчеркнул президент.

Он добавил, что украинцы почувствовали, что многие вещи, которые должны работать и защищать от геноцидной политики, существовали скорее как формальность, наследие старых времен, с которого смахивали пыль, когда наступало время для ежегодных торжеств.

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– Но сейчас мы с вами это меняем – не только для себя, а для людей, человечности, жизни. Мы объединяем мир для защиты Украины и украинцев. Каждый раз, когда мы достигаем решений на выполнение фундаментальных международных норм, каждый раз, когда нам удается наполнить реальной силой, реальной энергией международные институты, мы достигаем результатов для всего мира, всех, кому может угрожать агрессия, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, защищаясь от агрессии России, мы превращаем слова многих конвенций и деклараций в конкретные действия ради людей и человечности.

– Спасая украинцев от России, мы даем надежду многим другим людям, сообществам, народам, которые чувствуют, что против них могла бы начаться такая же агрессия. Работая над тем, чтобы привлечь РФ к справедливой ответственности за агрессию, военные преступления, акты геноцидной политики, мы создаем механизмы выполнения норм международного права, которые будут реально служить для превенции международных преступлений и установления справедливости еще в течение десятилетий после нашей с вами победы – Украины и мира, – подчеркнул президент.

В связи с этим он призвал к широчайшему сотрудничеству – и в украинском обществе, и на международном уровне, ведь преступления РФ – беспрецедентны со времен Второй мировой войны.

– Украинские города и села, которые российская артиллерия разбивает прямо на камни – не один, не два, а десятки таких разрушенных городов и сел. Авиационные, ракетные удары, так напоминающие нацистские бомбардировки Британии, Лондона. Из всех ракет, направленных российской армией от 24 февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов, против людей, против человечности, – сказал глава государства.

Также он напомнил об обнаруженных на деоккупированных территориях фильтрационных лагерях, реальных современных застенках и массовых захоронениях людей.

Президент упомянул и о принудительных депортациях более 2 млн человек, незаконном усыновлении в российских семьях украинских детей, которые были фактически похищены из Украины.

Среди российских преступлений – мобилизация граждан Украины на оккупированных территориях в оккупационную армию, минный террор против украинцев, постоянные обстрелы, постоянные жертвы в приграничных с РФ и прифронтовых населенных пунктах.

– Это все страшный объем совершения преступлений, разрушенных судеб, жизней людей. Это трагедия. Для восстановления справедливости и нашего государства необходимо сотрудничество всех – с правозащитным сообществом, всеми международными партнерами. Должен быть единый правовой фронт, который преодолеет российскую геноцидную политику, – призвал Зеленский.

Он обратился ко всем чиновникам и представителям общественности, агентствам с призывом работать скоординированно, вместе, на всех уровнях, ради восстановления нарушенных прав людей, прав украинцев и для привлечения агрессора к ответственности – обязательной и справедливой.

Президент подчеркнул, что мы все вместе должны найти такую форму сотрудничества, чтобы был максимальный результат для международного правопорядка.

– Я рад, что среди нас присутствует представитель международного института омбудсменов – системы, потенциал которой может сейчас дать гораздо больше для защиты прав человека. К примеру, украинский омбудсмен, господин Лубинец, очень активно сейчас присоединился к работе нашей команды по освобождению пленных военных и гражданских, – рассказал глава государства.

По его словам, на сегодняшний день уже удалось вернуть 1 331 украинского воина.

– Я очень горжусь этим результатом нашего государства. Мы должны возвращать всех. Это наша обязанность. В то время, когда мы не видим решимости и ответных действий от таких организаций, как Международный Комитет Красного Креста, мы должны находить новые форматы, в новых реалиях, новые линии сотрудничества, – сказал он.

Президент предположил, что именно система омбудсменов и международный комитет в этой системе могли бы приблизить всех к желаемому результату – возвращению домой всех украинцев, силой удерживаемых в РФ и на временно оккупированных территориях нашего государства.

– Мы должны быть открыты для сотрудничества со всеми, кто тоже ценит решительность и принципиальность. Так мы получим для Украины, для Европы, для человечества те результаты, в которых мы так нуждаемся, – заявил Зеленский.

Для этого, по его словам, должен быть создан специальный трибунал по преступлению агрессии РФ против Украинского государства, кроме того, необходимо проработать компенсационный механизм, который обеспечит возмещение всех убытков за счет агрессора.

Также должны быть привлечены к ответственности все убийцы России, которые организовывали и реализовывали геноцидную политику и этот террор.