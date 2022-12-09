Грудень, 09 в 13:53

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародні інститути до співпраці з притягнення РФ до відповідальності та зазначив, що російські злочини проти України – безпрецедентні з часів Другої світової війни, наголосивши, що російські ракетні удари нагадують нацистські бомбардування Лондона.

Про це глава Української держави сказав під час промови про Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду на Міжнародній правозахисній конференції Права людини за темних часів у Києві 9 грудня.

– Більше 190 держав підтримали декларацію прав людини. Але чи дійсно світ об’єднаний навколо ідей, що закладені в основу таких документів? Як факту такого об’єднання навколо цих цінностей не було. Ми це відчули від самого початку російської війни проти людей, людяності, проти нашої держави і всього живого, – підкреслив президент.

Він додав, що українці відчули, що багато речей, які мали б працювати і захищати від геноцидної політики, існувало скоріше як формальність, спадщина старих часів, з якої змахували пил, коли наставав час для щорічних урочистостей.

Зараз дивляться

– Але зараз ми з вами це змінюємо – не тільки для себе, а для людей, людяності, життя. Ми об’єднуємо світ для захисту України та українців. Щоразу, коли ми досягаємо рішень на виконання фундаментальних міжнародних норм, щоразу, коли нам вдається наповнити реальною силою, реальною енергією міжнародні інститути, ми досягаємо результатів для всього світу, усіх, кому може загрожувати агресія, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, захищаючись від агресії Росії, ми перетворюємо слова багатьох конвенцій і декларацій на конкретні дії заради людей та людяності.

– Рятуючи українців від Росії, ми даємо надію багатьом іншим людям, спільнотам, народам, які відчувають, що проти них могла би розпочатись така ж сама агресія. Працюючи над тим, щоб притягнути РФ до справедливої відповідальності за агресію, воєнні злочини, акти геноцидної політики, ми створюємо механізми виконання норм міжнародного права, які реально служитимуть для превенції міжнародних злочинів і встановлення справедливості ще протягом десятиліть після нашої з вами перемоги – України та світу, – підкреслив президент.

У зв’язку з цим він закликав до якнайширшої співпраці – і в українському суспільстві, і на міжнародному рівні, адже злочини РФ – безпрецедентні з часів Другої світової війни.

– Українські міста та села, які російська артилерія розбиває просто на каміння – не одне, не два, а десятки таких зруйнованих міст та сіл. Авіаційні, ракетні удари, які так нагадують нацистські бомбардування Британії, Лондона. З усіх ракет, які були направлені російською армією від 24 лютого, 62% були направлені саме проти цивільних об’єктів, проти людей, проти людяності, – сказав глава держави.

Також він нагадав про виявлені на деокупованих територіях фільтраційні табори, реальні сучасні катівні та масові захоронення людей.

Президент згадав і про примусові депортації більше ніж 2 млн людей, незаконне усиновлення в російських родинах українських дітей, які були фактично викрадені з України.

Серед російських злочинів – мобілізація громадян України на окупованих територіях в окупаційну армію, мінний терор проти українців, постійні обстріли, постійні жертви в прикордонних з РФ та прифронтових населених пунктах.

– Це все страшний обсяг скоєння злочинів, зруйнованих доль, життів людей. Це трагедія. Для відновлення справедливості та нашої держави необхідна співпраця усіх – з правозахисною спільнотою, усіма міжнародними партнерами. Має бути єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику, – закликав Зеленський.

Він звернувся до усіх держпосадовців та представників громадськості, агенцій працювати скоординовано, разом, на усіх рівнях, заради відновлення порушених прав людей, прав українців і для притягнення агресора до відповідальності – обов’язкової і справедливої.

Президент підкреслив, що ми всі разом маємо знайти таку форму співпраці, щоб був максимальний результат для міжнародного правопорядку.

– Я радий, що серед нас присутній представник міжнародного інституту омбудсменів – системи, потенціал якої може зараз дати значно більше задля захисту прав людини. До прикладу, український омбудсмен, пан Лубінець, дуже активно зараз долучився до роботи нашої команди щодо звільнення полонених військових і цивільних, – розповів глава держави.

За його словами, на сьогодні вже вдалось повернути 1 331 українського воїна.

– Я дуже пишаюсь цим результатом нашої держави. Ми повинні повертати всіх. Це наш обов’язок. У час, коли ми не бачимо рішучості і відповідних дій від таких організацій, як Міжнародний Комітет Червоного Хреста, ми маємо знаходити нові формати, в нових реаліях, нові лінії співпраці, – сказав він.

Президент припустив, що саме система омбудсменів і міжнародний комітет у цій системі могли б наблизити усіх до бажаного результату – повернення додому усіх українців, які силою утримуються у РФ та на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

– Ми маємо бути відкриті для співпраці з усіма, хто також цінує рішучість і принциповість. Так ми отримаємо для України, для Європи, для людства ті результати, яких ми так потребуємо, – заявив Зеленський.

Задля цього, за його словами, має бути створений спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти Української держави, крім того, треба пропрацювати компенсаційний механізм, який забезпечить відшкодування всіх збитків за рахунок агресора.

Також мають бути притягнуті до відповідальності усі вбивці Росії, хто організовував та реалізовував геноцидну політику та цей терор.