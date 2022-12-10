Четыре раза совершили самообстрел: РФ для запугивания местных атакует оккупированную Горловку
В оккупированной Горловке Донецкой области оккупанты совершили самообстрел города для запугивания местного населения.
Об этом сообщает Генеральный штаб.
– На временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Горловка, с 8 декабря текущего года оккупационная администрация предлагает представителям малого и среднего бизнеса переходить на отдаленный режим работы, в связи с повышением риска обстрелов якобы со стороны Сил обороны. Для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм, — говорится в сообщении.
Напомним, что российские оккупанты во вторник, 6 декабря, устроили обстрел временно оккупированного ими же Донецка. Сообщалось о семи погибших среди гражданского населения.
Фото: ГУР