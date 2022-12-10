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Факты / Україна

Четыре раза совершили самообстрел: РФ для запугивания местных атакует оккупированную Горловку

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Четыре раза совершили самообстрел: РФ для запугивания местных атакует оккупированную Горловку

В оккупированной Горловке Донецкой области оккупанты совершили самообстрел города для запугивания местного населения.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

– На временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Горловка, с 8 декабря текущего года оккупационная администрация предлагает представителям малого и среднего бизнеса переходить на отдаленный режим работы, в связи с повышением риска обстрелов якобы со стороны Сил обороны. Для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм, — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты во вторник, 6 декабря, устроили обстрел временно оккупированного ими же Донецка. Сообщалось о семи погибших среди гражданского населения.

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Фото: ГУР

Источник: Генштаб ВСУ
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