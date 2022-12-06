Декабрь, 06 в 15:26

Российские оккупанты во вторник, 6 декабря, устроили обстрел временно оккупированного ими же Донецка.

На данный момент сообщают о семи погибших среди гражданского населения.

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Рашисты поспешно и традиционно решили обвинить в этом Вооруженные силы Украины, но прилеты на некоторые дома свидетельствуют, что обстрелы велись со стороны временно оккупированной Макеевки.

Местные СМИ пишут, что под обстрелом оказался Ворошиловский район города, а над центром города поднимаются большие клубы дыма. Также пишут об обстреле Киевского района города. А в Калининском районе сообщают о прилете в Дворец спорта Дружба.

Оккупационные “власти” Донецка заявили о попадании снарядов в здание бизнес-центра Центавр плаза, неподалеку от Донбасс Арены.

Также горят автомобили и торговые павильоны в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.