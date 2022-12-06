Обстрел вели из оккупированной Макеевки: россияне ударили по Донецку – есть жертвы
Российские оккупанты во вторник, 6 декабря, устроили обстрел временно оккупированного ими же Донецка.
На данный момент сообщают о семи погибших среди гражданского населения.
Рашисты поспешно и традиционно решили обвинить в этом Вооруженные силы Украины, но прилеты на некоторые дома свидетельствуют, что обстрелы велись со стороны временно оккупированной Макеевки.
Местные СМИ пишут, что под обстрелом оказался Ворошиловский район города, а над центром города поднимаются большие клубы дыма. Также пишут об обстреле Киевского района города. А в Калининском районе сообщают о прилете в Дворец спорта Дружба.
Оккупационные “власти” Донецка заявили о попадании снарядов в здание бизнес-центра Центавр плаза, неподалеку от Донбасс Арены.
Также горят автомобили и торговые павильоны в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.