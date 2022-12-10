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Факти / Україна

Чотири рази здійснили самообстріл: РФ для залякування місцевих атакує окуповану Горлівку

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чотири рази здійснили самообстріл: РФ для залякування місцевих атакує окуповану Горлівку

В окупованій Горлівки Донецької області окупанти здійснюють самообстріл міста для залякування місцевого населення.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

– На тимчасово окупованій території Донецької області, в місті Горлівка, з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи, у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти у вівторок, 6 грудня, влаштували обстріл тимчасово окупованого ними ж Донецька. Повідомлялось про сімох загиблих серед цивільного населення.

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Фото: ГУР

Джерело: Генштаб ЗСУ
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