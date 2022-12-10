Декабрь, 10 в 7:32

Российские оккупационные войска несут значительные потери на фронте не только от действий подразделений Сил обороны Украины.

Захватчики гибнут еще и от так называемого дружественного огня, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В Генштабе ВСУ объясняют такие потери оккупантов низкой подготовкой танковых и артиллерийских экипажей.

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Еще одна причина, почему захватчики гибнут от “дружественного огня”, – это отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии тем временем за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления армии РФ.

Попали ВСУ также в пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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