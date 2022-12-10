Бьют по своим: оккупанты гибнут на фронте от “дружественного огня”
Российские оккупационные войска несут значительные потери на фронте не только от действий подразделений Сил обороны Украины.
Захватчики гибнут еще и от так называемого дружественного огня, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В Генштабе ВСУ объясняют такие потери оккупантов низкой подготовкой танковых и артиллерийских экипажей.
Еще одна причина, почему захватчики гибнут от “дружественного огня”, – это отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии тем временем за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления армии РФ.
Попали ВСУ также в пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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