Гатять по своїх: окупанти гинуть на фронті від “дружнього вогню”
Російські окупаційні війська зазнають значних втрат на фронті не лише від дій підрозділів Сил оборони України.
Загарбники гинуть ще й від так званого дружнього вогню, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
У Генштабі ЗСУ такі втрати окупантів пояснюють низькою підготовкою танкових та артилерійських екіпажів.
Ще одна причина, чому загарбники гинуть від “дружнього вогню”, – це відсутність взаємодії та зв’язку між підрозділами.
Підрозділи українських ракетних військ та артилерії тим часом упродовж минулої доби уразили чотири пункти управління армії РФ.
Поцілили ЗСУ також у п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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