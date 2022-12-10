Гатять по своїх: окупанти гинуть на фронті від “дружнього вогню”

Грудень, 10 в 7:32

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат на фронті не лише від дій підрозділів Сил оборони України.

Загарбники гинуть ще й від так званого дружнього вогню, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

У Генштабі ЗСУ такі втрати окупантів пояснюють низькою підготовкою танкових та артилерійських екіпажів.

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Ще одна причина, чому загарбники гинуть від “дружнього вогню”, – це відсутність взаємодії та зв’язку між підрозділами.

Підрозділи українських ракетних військ та артилерії тим часом упродовж минулої доби уразили чотири пункти управління армії РФ.

Поцілили ЗСУ також у п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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