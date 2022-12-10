Более трехсот убитых оккупантов, сожженные танки и РСЗО – Генштаб ВСУ о потерях РФ
За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 370 российских захватчиков.
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Всего с момента полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили около 93 760 оккупантов.
В течение 9 декабря украинские военные сожгли три вражеских танка, пять боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн, одну артсистему, а также две единицы реактивных систем залпового огня.
Кроме того, армия РФ накануне недосчиталась трех единиц специальной техники.
Потери РФ на 10 декабря 2022
- личного состава – около 93 760 (+370),
- танков ‒ 2 940 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 5 917 (+5),
- артиллерийских систем – 1 927 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 397 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 603,
- крылатых ракет ‒ 592,
- кораблей (катеров) ‒ 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 535 (+4),
- специальной техники – 167 (+3).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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