Декабрь, 10 в 9:20

За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 370 российских захватчиков.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Всего с момента полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили около 93 760 оккупантов.

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В течение 9 декабря украинские военные сожгли три вражеских танка, пять боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн, одну артсистему, а также две единицы реактивных систем залпового огня.

Кроме того, армия РФ накануне недосчиталась трех единиц специальной техники.

Потери РФ на 10 декабря 2022

личного состава – около 93 760 (+370),

танков ‒ 2 940 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 5 917 (+5),

артиллерийских систем – 1 927 (+1),

реактивных систем залпового огня – 397 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 211,

самолетов – 281,

вертолетов – 264,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 603,

крылатых ракет ‒ 592,

кораблей (катеров) ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 535 (+4),

специальной техники – 167 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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