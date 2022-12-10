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Факты / Україна

Более трехсот убитых оккупантов, сожженные танки и РСЗО – Генштаб ВСУ о потерях РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 370 российских захватчиков.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Всего с момента полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили около 93 760 оккупантов.

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В течение 9 декабря украинские военные сожгли три вражеских танка, пять боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн, одну артсистему, а также две единицы реактивных систем залпового огня.

Кроме того, армия РФ накануне недосчиталась трех единиц специальной техники.

Потери РФ на 10 декабря 2022

  • личного состава – около 93 760 (+370),
  • танков ‒ 2 940 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 5 917 (+5),
  • артиллерийских систем – 1 927 (+1),
  • реактивных систем залпового огня – 397 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 211,
  • самолетов – 281,
  • вертолетов – 264,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 603,
  • крылатых ракет ‒ 592,
  • кораблей (катеров) ‒ 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 535 (+4),
  • специальной техники – 167 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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