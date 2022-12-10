Понад три сотні вбитих окупантів, спалені танки та РСЗВ – Генштаб ЗСУ про втрати РФ

Грудень, 10 в 9:20

Упродовж доби українські захисники ліквідували орієнтовно 370 російських загарбників.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Загалом із часу повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили близько 93 760 окупантів.

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Протягом 9 грудня українські військові спалили три ворожі танки, п’ять бойових броньованих машин, чотири одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, одну артсистему та дві одиниці реактивних систем залпового вогню.

Крім того, армія РФ напередодні недорахувалась трьох одиниць спеціальної техніки.

Втрати РФ на 10 грудня 2022

особового складу ‒ близько 93 760 (+370),

танків ‒ 2 940 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 5 917 (+5),

артилерійських систем – 1 927 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 397 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 211,

літаків – 281,

гелікоптерів – 264,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 603,

крилатих ракет ‒ 592,

кораблів (катерів) ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 535 (+4),

спеціальної техніки ‒ 167 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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