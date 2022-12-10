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Факти / Україна

ЗСУ вночі приземлили 10 із 15 дронів-камікадзе – Повітряні сили

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ вночі приземлили 10 із 15 дронів-камікадзе – Повітряні сили
Фото: Getty Images

10 грудня українські захисники збили десять дронів-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.

По чотири дрони підрозділи повітряного командування Південь Повітряних сил ЗСУ збили над Миколаївською та Херсонською областями.

Ще два безпілотники типу Shahed було приземлено над Одещиною.

Зараз дивляться

Загалом протягом ночі російські окупанти атакували Південь України 15 безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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