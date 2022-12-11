Камикадзе с возможностью возврата: Укроборонпром проводит испытания нового дрона

Декабрь, 11 в 9:20

В Украине в скором времени появится новый ударный беспилотник, который уже практически готов и проходит испытания.

Об этом в интервью Настоящему Времени рассказал Олег Болдырев, руководитель проектов концерна Укроборонпром.

Разработка будет напоминать иранский дрон-камикадзе Shahed-136, но имеет свою особенность — способность возврата.

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Еще в октябре Укроборонпром анонсировал новое вооружение с дальностью 1000 км и боевой частью в 75 кг. Тогда не сообщили, какой это тип оружия. Но сейчас Олег Болдырев на прямой вопрос, идет ли речь о новом ударном беспилотнике, сказал: Да!

На вопрос журналиста, связаны ли взрывы на объектах глубоко в тылу России с новой украинской разработкой, глава проектов Укроборонпрома не ответил.

О новом беспилотнике Олег Болдырев рассказал следующее:

Он уже есть. Я бы назвал его нулевым пациентом. Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим про вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возврата.

По его словам, новый БПЛА состоит частично из иностранных комплектующих, так как, например, Украина не делает видеокамеры нужного разрешения.

— Но все собрать, положить все в планер, подружить, создать программное обеспечение, которое будет обслуживать беспилотник, увязать его с наземной станцией и потом побороться с РЭБ (средствами радиоэлектронной борьбы) – это украинское, — отметил Болдырев.

По его словам, не правильно будет возлагать на новый беспилотник ожидания того, что он может преломить ход войны. Но он сможет изменить правила этой войны.

— Массовое использование российских Орланов уже изменило правила наземного перемещения, маскировки, кучу всего для наших войск. Мы движемся в сторону войны беспилотных роботизированных систем, и каждый новый военный конфликт это подтверждает. Также подтверждает, например, недавнее использование плавающего беспилотника, — сказал Болдырев.

А еще он подчеркнул, что у Украины есть вооружение, которое способно бить по целям врага далеко в тылу.