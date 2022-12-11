Камікадзе з можливістю повернення: Укроборонпром випробовує новий дрон

Грудень, 11 в 9:20

В Україні незабаром з’явиться новий ударний безпілотник, який вже практично готовий та проходить випробування.

Про це в інтерв’ю Настоящему времени розповів Олег Болдирєв, керівник проєктів концерну Укроборонпром.

Розробка нагадуватиме іранський дрон-камікадзе Shahed-136, але має свою особливість – здатність повернення.

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Ще в жовтні Укроборонпром анонсував нове озброєння з дальністю 1 000 км та бойовою частиною у 75 кг. Тоді не повідомили, який це тип зброї. Але зараз Олег Болдирєв на пряме запитання, чи йдеться про новий ударний безпілотник, сказав: Так!

На запитання журналіста, чи пов’язані вибухи на об’єктах глибоко в тилу Росії із новою українською розробкою, глава проєктів Укроборонпрому не відповів.

Про новий безпілотник Олег Болдирєв розповів таке:

– Він уже є. Я назвав би його нульовим пацієнтом. Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе із можливістю повернення.

За його словами, новий БПЛА складається частково з іноземних компонентів, оскільки, наприклад, Україна не робить відеокамери потрібної роздільної здатності.

– Але все зібрати, покласти все в планер, подружити, створити програмне забезпечення, яке обслуговуватиме безпілотник, зв’язати його з наземною станцією і потім поборотися з РЕБ (засобами радіоелектронної боротьби) – це українське, – зазначив Болдирєв.

За його словами, неправильно покладати на новий безпілотник очікування того, що він може переломити хід війни. Але він зможе змінити її правила.

– Масове використання російських Орланів вже змінило правила наземного переміщення, маскування, купу всього для наших військ. Ми рухаємось у бік війни безпілотних роботизованих систем, і кожен новий військовий конфлікт це підтверджує. Також підтверджує, наприклад, недавнє використання безпілотника, що плаває, – сказав Болдирєв.

А ще він наголосив, що Україна має озброєння, яке здатне бити по цілях ворога далеко в тилу.