Декабрь, 11 в 22:46

Вооруженные силы Украины возобновят активные контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более жесткой для более легкого прохода техники.

Об этом в воскресенье, 11 декабря, во время пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что дожди и сырая почва, через которую почти не может пройти колесная техника, являются неблагоприятными условиями для атак с любой стороны.

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– Украинские Вооруженные силы не думают останавливатся. Поэтому, используя момент, когда почва станет более жесткой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий, — сказал он.

Резников подчеркнул, что главной целью ВСУ является освобождение украинских территорий до границ по состоянию на 1991 год.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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