Резніков повідомив, коли ЗСУ відновлять контрнаступальні дії
Збройні сили України відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки.
Про це у неділю, 11 грудня, під час пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Він зазначив, що дощі та вогкий ґрунт, через який майже не може пройти колісна техніка, є несприятливими умовами для атак з будь-якого боку.
– Українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій, – сказав він.
Резніков наголосив, що головною ціллю ЗСУ є звільнення українських території до кордонів станом на 1991 рік.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.
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