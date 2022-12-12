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Факти / Україна

Резніков повідомив, коли ЗСУ відновлять контрнаступальні дії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Резніков повідомив, коли ЗСУ відновлять контрнаступальні дії
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки.

Про це у неділю, 11 грудня, під час пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він зазначив, що дощі та вогкий ґрунт, через який майже не може пройти колісна техніка, є несприятливими умовами для атак з будь-якого боку.

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– Українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій, – сказав він.

Резніков наголосив, що головною ціллю ЗСУ є звільнення українських території до кордонів станом на 1991 рік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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