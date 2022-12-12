Зеленський підписав указ про санкції проти семи діячів УПЦ МП
Рада національної безпеки України запровадила санкції ще проти сімох представників УПЦ МП.
Відповідний указ №863/2022 підписав президент Володимир Зеленський. Срок застосування обмежень – 5 років.
До санкційного списку потрапили:
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- митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;
- митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;
- настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;
- настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;
- митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, Іван Паканич;
- митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, Валентин Єгоренко;
- архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.