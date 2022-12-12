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Факти / Україна

Зеленський підписав указ про санкції проти семи діячів УПЦ МП

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Рада національної безпеки України запровадила санкції ще проти сімох представників УПЦ МП.

Відповідний указ №863/2022 підписав президент Володимир Зеленський. Срок застосування обмежень – 5 років.

До санкційного списку потрапили:

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  • митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;
  • митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;
  • настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;
  • настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;
  • митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, Іван Паканич;
  • митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, Валентин Єгоренко;
  • архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.
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Джерело: Офіс президента
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