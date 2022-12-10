Декабрь, 10 в 19:52

В ходе контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ (МП) в Харькове и области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили сотни тысяч наличных средств, прокремлевскую литературу, а также сухпайки российских оккупационных войск.

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ по итогам проверок в Харьковской епархии УПЦ (МП), которые проходили в субботу, 10 декабря.

В частности, были обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой и восхваляющие РФ материалы. Кроме того, СБУ нашла большое количество наличных денег в разной валюте, в том числе и в российских рублях.

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В одной из церквей хранились сухпайки войск РФ. Там же находился монах с российским паспортом. Правоохранители проверят, причастен ли он к разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб.

Все изъятые материалы спецслужба направила на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Помимо СБУ, в проверках принимали участие Национальная гвардия и Госпогранслужба. Они проходили в ряде храмов и монастырей УПЦ (МП) в Харькове и области.

Схожие контрразведывательные мероприятия проводились и в других епархиях УПЦ (МП).

1 декабря СНБО поручил проверить наличие церковно-канонической связи УПЦ с московским патриархатом.

9 декабря комитет ВР по гуманитарной политике рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о запрете на территории Украины деятельности РПЦ и связанных с ней религиозных организаций.