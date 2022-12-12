До кінця 2022 року Світовий банк виділить Україні ще додаткові $1,7 млрд

Грудень, 12 в 16:02

До кінця поточного року Світовий банк планує виділити Україні ще $1,7 млрд.

Таку цифру озвучила в інтерв’ю віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

– За нашими оцінками, до кінця 2022 року ми виділимо ще 1,7 мільярда доларів США. Решта коштів буде виділена на початку наступного року, – сказала вона.

Згідно з підрахунками Б’єрде, загалом понад 50% усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку повномасштабної війни, переказано через Світовий банк.

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Нагадаємо, що 22 листопада Світовий банк надав Україні додаткове фінансування на загальну суму $60 млн.