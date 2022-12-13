Декабрь, 12 в 23:13

Украина дала четкий сигнал Ирану, что последствия сотрудничества со страной-агрессором Россией будут выше, чем любая выгода.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Сейчас предпринимаются определенные шаги — как дипломатические, так и по линии разведывательных органов — чтобы максимально затормозить, а в перспективе и остановить сотрудничество России и Ирана в военной сфере. Мы довели до Ирана очень простой и четкий сигнал — негативные последствия от действий Украины и ее партнеров в ответ на сотрудничество с Россией будут гораздо выше, чем любая выгода. Они это услышали, посмотрим на их действия в ближайший месяц, – сказал он.

Ранее стало известно, что Иран планирует ограничить радиус действия ракет, которые будет передавать РФ, потому что опасается международной негативной реакции.

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Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета безопасности ООН и запустить механизм “обратного удара”, который возобновит санкции ООН против Ирана. Это стало бы серьезной проблемой для Ирана и России, утверждают источники.