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Факты / Україна

Кулеба: Мы дали Ирану сигнал, что последствия сотрудничества с РФ будут выше, чем выгода

Валентина Чорна, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Украина дала четкий сигнал Ирану, что последствия сотрудничества со страной-агрессором Россией будут выше, чем любая выгода.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Сейчас предпринимаются определенные шаги — как дипломатические, так и по линии разведывательных органов — чтобы максимально затормозить, а в перспективе и остановить сотрудничество России и Ирана в военной сфере. Мы довели до Ирана очень простой и четкий сигнал — негативные последствия от действий Украины и ее партнеров в ответ на сотрудничество с Россией будут гораздо выше, чем любая выгода. Они это услышали, посмотрим на их действия в ближайший месяц, – сказал он.

Ранее стало известно, что Иран планирует ограничить радиус действия ракет, которые будет передавать РФ, потому что опасается международной негативной реакции.

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