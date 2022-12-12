Декабрь, 12 в 13:57

Генерал, заместитель начальника разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил, что судя по обломкам ракет, которыми РФ в очередной раз обстреляла территорию Украины, россияне бьют по украинским городам ракетами, которые Киев ранее отдал Москве в обмен на гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума (1994 г.).

Об этом пишет NYT.

Разведка заметила, что с дозвуковой крылатой ракеты Х-55, разработанной в 1970-х годах для перевозки ядерной боеголовки, удалили боевую часть, добавив вместо этого балласт, чтобы скрыть факт отсутствия полезной нагрузки. Эту информацию подтвердили Пентагон и британская военная разведка.

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Кроме того удалось выяснить, что ракета была построена на украинском оружейном заводе.

По словам генерала Скибицкого, ракета и бомбардировщик, который ее, скорее всего, доставил, были частью склада оружия, переданного России Украиной в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Позднее украинские силы обнаружили остатки еще двух ракет Х-55, обе со снятыми боеголовками, и обе являются частью той же партии вооружений, которую Украина отправила России в соответствии с соглашением.

Россия использовала собственное вооружение Украины в качестве приманки против нее. Они служили стратегической цели: запуск ракет заставит Украину мобилизовать против них систему противовоздушной обороны, чтобы выяснить, где именно находятся системы ПВО и каковы их слабые места.

– Использование старых крылатых ракет, в том числе созданных в Украине несколько десятков лет назад, – это лишь один из элементов сложного и смертоносного конфликта, в котором наряду с боевыми действиями играет роль обман, – отметили в издании.

Скибицкий добавил, что по рассчетам ВСУ, у РФ есть ракеты еще на три-пять волн ударов, если в одной волне будет от 80 до 90 ракет.

В то время как запасы самых современных высокоточных ракет в России, по общему мнению, подходят к концу, генерал Скибицкий отметил, что российские оружейные заводы смогли создать 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования Калибр с начала войны, что составляет около 40 новых ракет в месяц. Эти цифры не могут быть подтверждены независимо.

Таким образом, несмотря на западные санкции, Россия продолжает производить новые высокоточные ракеты.

В то время как россияне стремятся укрепить свой арсенал, украинские официальные лица говорят, что они все лучше сбивают многие типы ракет и беспилотников, выпущенных в их сторону.

Генерал Скибицкий обозначил четыре основных направления, с которых Москва пытается проникнуть в украинское небо – посылая ракеты, летящие в Украину из Черного моря на юге, из района Каспийского моря на юго-восток, от России на восток и от Беларуси на север.

Во время крупномасштабных атак с интервалом в несколько минут РФ выпускает до 100 ракет, они одновременно летят со всех сторон.

С октября, по словам генерала, схемы полетов российских бомбардировщиков меняются, они выбирают обходные маршруты, чтобы избежать противовоздушной обороны. Но они не заходят в воздушное пространство Украины, что ограничивает их эффективность.

Обычно у украинской разведки есть около часа после взлета российских бомбардировщиков с базы, чтобы отследить полеты, прежде чем пилоты доберутся до “зоны огня” и запустят ракеты.

Напомним, что в рамках соглашения 1990-х годов, известного как Будапештский меморандум, Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала – третьего по величине в мире, унаследованного от распада Советского Союза, – и передать все ядерные боеголовки России для вывода из эксплуатации в обмен на гарантии безопасности.

Также были переданы все баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.

Теперь же РФ применяет из украинских бомбардировщиков украинские ракеты по украинским городам.