Грудень, 12 в 13:57

Генерал, заступник начальника розвідки України Вадим Скибицький повідомив, що, судячи з уламків ракет, якими РФ вкотре обстріляла територію України, росіяни б’ють по українських містах ракетами, які Київ раніше віддав Москві в обмін на гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму (1994 р.).

Про це пише NYT.

Розвідка зауважила, що з дозвукової крилатої ракети Х-55, розробленої в 1970-х роках для перевезення ядерної боєголовки, видалили бойову частину, додавши натомість баласт, щоб приховати факт відсутності корисного навантаження. Цю інформацію підтвердив Пентагон та британська військова розвідка.

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Крім того, вдалося з’ясувати, що ракета була побудована на українському збройовому заводі.

За словами генерала Скибицького, ракета та бомбардувальник, який її, швидше за все, доставив, були частиною складу зброї, переданої Росії Україною у 1990-х роках у рамках міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.

Пізніше українські сили виявили залишки ще двох ракет Х-55, обидві зі знятими боєголовками, і обидві є частиною тієї ж партії озброєнь, яку Україна відправила до Росії відповідно до угоди.

Росія використовувала власне озброєння України як приманку проти неї. Вони служили стратегічній меті: запуск ракет змусить Україну мобілізувати проти них систему протиповітряної оборони, щоб з’ясувати, де саме знаходяться системи ППО та де є слабкі місця.

– Використання старих крилатих ракет, у тому числі створених в Україні кілька десятків років тому, – це лише один із елементів складного та смертоносного конфлікту, в якому поряд із бойовими діями відіграє роль обман, – зазначили у виданні.

Скибицький додав, що за розрахунками ЗСУ РФ має ракети ще на три-п’ять хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет.

У той час як запаси найсучасніших високоточних ракет у Росії, на загальну думку, добігають кінця, генерал Скибицький зазначив, що російські збройові заводи змогли створити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування Калібр з початку війни, що складає близько 40 нових ракет на місяць. Ці цифри неможливо підтвердити незалежно.

Таким чином, незважаючи на західні санкції, Росія продовжує виробляти нові високоточні ракети.

У той час, як росіяни прагнуть зміцнити свій арсенал, українські офіційні особи кажуть, що вони все краще збивають багато типів ракет і безпілотників, випущених у їхній бік.

Генерал Скибицький позначив чотири основні напрямки, з яких Москва намагається проникнути в українське небо – посилаючи ракети, що летять в Україну з Чорного моря на півдні, з району Каспійського моря на південний схід, від Росії на схід та Білорусі на північ.

Під час великомасштабних атак з інтервалом у кілька хвилин РФ випускає до 100 ракет, вони одночасно летять з усіх боків.

З жовтня, за словами генерала, схеми польотів російських бомбардувальників змінюються, вони обирають обхідні маршрути, щоб уникнути протиповітряної оборони. Але вони не заходять у повітряний простір України, що обмежує їхню ефективність.

Зазвичай українська розвідка має близько години після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти дістануться “зони вогню” і запустять ракети.

Нагадаємо, що в рамках угоди 1990-х років, відомої як Будапештський меморандум, Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу – третього за величиною у світі, успадкованого від розпаду Радянського Союзу, – та передати всі ядерні боєголовки Росії для виведення з експлуатації в обмін на гарантії безпеки.

Також були передані всі балістичні ракети та стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95.

Наразі РФ застосовує з українських бомбардувальників українські ракети по українських містах.