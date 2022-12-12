Зеленский на Netflix: о войне, смерти Путина и освобождении всех территорий

Декабрь, 12 в 18:45

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью в ток-шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом на Netflix. Во время разговора он рассказал о войне и ее окончании, смерти Владимира Путина и освобождении всех украинских территорий.

О привычке к сиренам

Президент Зеленский подчеркнул, что со временем мы все очень сильно привыкаем к сиренам как к норме и перестаем обращать на них внимание. Однако сирены – это напоминание, что война еще не закончилась.

– Была такая эйфория, когда был деоккупирован Киев, Киевщина. Но война не кончилась. И то, что не убивают твоего соседа или близкого – убивают где-то там наших военных, которые отдают свою жизнь. Поэтому это напоминание того, что где-то там кто-то отдает свою жизнь за твою, – объяснил он.

Об информационном пузыре россиян

Владимир Зеленский считает, что для того, чтобы сработало полномасштабное вторжение, российское общество полностью погрузили в информационный пузырь, что “украинцев нет”, это какая-то “частица” или “окраина”, у которой нет своего языка и истории.

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– Примитивно, – оценил ситуацию глава государства.

О том, как оставаться человеком во время войны

Президент выразил неуверенность в том, что война меняет людей.

– Война – это другие условия существования. Условия, при которых вы остаетесь человеком, или превращаетесь в зверя, террориста, мародера, насильника. Мы все видели последствия российской оккупации, – прокомментировал Зеленский.

Однако война, по его словам, это также сложный выбор, когда нужно думать, несмотря на то, что ненависть к врагам накрывает тебя ежедневно.

– Отвергать ненависть, нужно воевать по правилам, оставаться человеком. Это сложный выбор, – признал он.

О менеджменте войны

Глава государства рассказал, что его ежедневный график – это подъем в 05:30 – 06:00, если не происходит ничего критического. Далее – военное совещание, после которого – немного времени на общение с женой и детьми по телефону.

– Чем я вообще занимаюсь? Ежедневно я занимаюсь менеджментом войны, менеджментом государства Украина с утра до ночи. Каждый день. Еще люблю поесть, – рассказал он.

О смерти Путина

Президент считает, что большой процент россиян, к сожалению, продолжают верить Путину. Он сравнил это с закрытым окном, за которым можно трусливо спрятаться от войны.

По его мнению, если Владимир Путин умрет, войны не будет, ведь в РФ властвует авторитарный режим.

Он сравнил это с временами СССР – когда человек уходит из жизни в такой ситуации, институции останавливаются.

– Такое время было у Советского Союза, остановилось все. Поэтому, я считаю, если его (Путина, – Ред.) не будет – им (россиянам, – Ред.) будет сложно, они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней, – сказал Зеленский.

О неприятии России в мире

Украинский президент обратил внимание на то, что никто больше не пожимает руку сегодняшнему руководству России, ее представителей не пускают на соревнования и избегают в культурном пространстве, что и является примером изоляции – единственной правильной реакции международного сообщества на действия Кремля.

О сроках окончания войны

По словам Владимира Зеленского, никто не может сказать, сколько еще будет продолжаться эта война.

– Я ответственное лицо и я понимаю, что это значит для людей – услышать, когда война закончится. Это главный вопрос. Я не играю с такими вещами, – сказал он.

Однако Зеленский отметил, что сочтет победой тот день, когда Украина отвоюет все свои территории и выйдет на границы.

Президент подчеркнул, что окончание войны – это не заморозка конфликта, поэтому она закончится только после деоккупации наших земель.

Он добавил, что ход войны и победа серьезно зависят от военной помощи США, которая может ускорить наступление ВСУ.

– Самое главное, чтобы США, американское общество знало и не сбилось с этого курса, с этого пути поддержки Украины. Чтобы оно знало, что мы воюем и за них тоже, – сообщил президент, добавив, что Украина стоит на защите демократии.

О нежелании идти на второй срок президентства

Зеленский отметил, что сейчас не думает о своем будущем после победы Украины. Он пообещал, что до конца войны останется на должности, однако что касается второго срока – не уверен.

– До нашей победы я точно буду президентом. А там – даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется прямо на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу, – сказал он.

О ядерном шантаже Путина

Владимир Путин очень боится смерти и любит жизнь, поэтому маловероятно, что он прибегнет к использованию ядерного оружия против Украины, сказал президент Зеленский.

Именно поэтому, по его мнению, российский диктатор сидит за длинным столом, боясь заболеть коронавирусной инфекцией.