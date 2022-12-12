Зеленський на Netflix: про війну, смерть Путіна та звільнення усіх територій

Грудень, 12 в 18:45

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю у ток-шоу Мій наступний гість не потребує представлення з Девідом Леттерманом на Netflix. Під час розмови він розповів про війну та її закінчення, смерть Володимира Путіна і звільнення усіх українських територій.

Про звичку до сирен

Президент Зеленський наголосив, що з часом ми всі дуже сильно звикаємо до сирен як до норми і перестаємо звертати на них увагу. Проте сирени – це нагадування, що війна ще не закінчилась.

– Була така ейфорія, коли був деокупований Київ, Київщина. Але війна не закінчилась. І те, що не вбивають твого сусіда або близького – вбивають десь там наших військових, які віддають своє життя. Тож це нагадування про те, що десь там хтось віддає своє життя за твоє, – пояснив він.

Про інформаційну бульбашку росіян

Володимир Зеленський вважає, що для того щоб спрацювало повномасштабне вторгнення, російське суспільство повністю занурили в інформаційну бульбашку, що “українців немає”, це якась “частинка” чи “окраїна”, у якої немає своєї мови та історії.

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– Примітивно, – оцінив ситуацію глава держави.

Про те, як залишатись людиною під час війни

Президент висловив невпевненість у тому, що війна міняє людей.

– Війна – це інші умови існування. Умови, за яких ви залишаєтесь людиною або перетворюєтесь на звіра, терориста, мародера, ґвалтівника. Ми всі бачили наслідки російської окупації, – прокоментував Зеленський.

Проте війна, за його словами, це також складний вибір, коли треба думати, не дивлячись на те, що ненависть до ворогів накриває тебе щоденно.

– Відкидати ненависть, треба воювати за правилами, залишатись людиною. Це складний вибір, – визнав він.

Про менеджмент війни

Голова держави розповів, що його щоденний графік – це підйом о 05:30 – 06:00, якщо не відбувається щось критичне. Далі – військова нарада, після якої – трохи часу на спілкування з дружиною та дітьми по телефону.

– Чим я взагалі займаюсь? Щоденно я займаюсь менеджментом війни, менеджментом держави Україна з ранку до ночі. Щоденно. Ще люблю поїсти, – розповів він.

Про смерть Путіна

Президент вважає, що великий відсоток росіян, на жаль, продовжують вірити Путіну. Він порівняв це з закритим вікном, за яким можна боягузливо заховатись від війни.

На його думку, якщо Володимир Путін помре, війни не буде, адже у РФ панує авторитарний режим.

Він порівняв це з часами СРСР – коли людина йде з життя в такій ситуації, інституції зупиняються.

– Такий час був у Радянського Союзу, зупинилось все. Тому, я вважаю, якщо його (Путіна. – Ред.) не буде – їм (росіянам. – Ред.) буде складно, вони будуть займатись внутрішньою політикою, а не зовнішньою, – зауважив Зеленський.

Про несприйняття Росії у світі

Український президент звернув увагу на те, що ніхто більше не тисне руку сьогоднішньому керівництву Росії, її представників не пускать на змагання та уникають у культурному просторі, що і є прикладом ізоляції – єдиної правильної реакції міжнародної спільноти на дії Кремля.

Про терміни закінчення війни

За словами Володимира Зеленського, ніхто не може сказати, скільки ще продовжуватиметься ця війна.

– Я відповідальна особа, і я розумію, що це значить для людей – почути, коли закінчиться війна. Це головне питання. Я не граю з такими речами, – сказав він.

Однак Зеленський зазначив, що вважатиме перемогою той день, коли Україна відвоює всі свої території і вийде на кордони.

Президент наголосив, що закінчення війни – це не заморозка конфлікту, тож вона закінчиться тільки після деокупації наших земель.

Він додав, що перебіг війни й перемога серйозно залежать від військової допомоги США, яка може пришвидшити наступ ЗСУ.

– Найголовніше, щоб США, суспільство знало і не збилося з цього курсу, з цього шляху підтримки України. Щоб воно знало, що ми воюємо і за них також, – повідомив президент, додавши, що Україна стоїть на захисті демократії.

Про небажання йти на другий термін президентства

Зеленський зазначив, що на даний момент не думає про своє майбутнє після перемоги України. Він пообіцяв, що до кінця війни залишиться на посаді, однак про другий термін – не певен.

– До нашої перемоги я точно буду президентом. А там – навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли, і випити пива дуже хочу, – сказав він.

Про ядерний шантаж Путіна

Володимир Путін дуже боїться смерті і любить життя, тож малоймовірно, що він вдастся до використання ядерної зброї проти України, сказав президент Зеленський.

Саме тому, на його думку, російський диктатор сидить за довгим столом, боючись захворіти на коронавірусну інфекцію.