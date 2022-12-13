Карта боевых действий на 13.12.2022 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 13.12.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 293-и сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.