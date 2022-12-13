Карта бойових дій на 13.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 13 в 6:22

Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 13.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 293-тю добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.